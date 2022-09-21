Конфликт интереса: как растет внимание к поп-ММА в России и в мире

30 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам, в котором примут участие известные спортсмены и блогеры. Зрителей ждут мощные бои Вагаба Вагабова против Алекса Николсона, Петра Романкевича против Ислама Каримова, Артема Тарасова против Святослава Коваленко, Данияла Эльбаева против Хадиса Ибрагимова. Такие поединки подпадают под категорию поп-ММА — активно развивающейся индустрии в России и США. «Известия» разобрались в этом феномене, назвали основных действующих лиц и вспомнили рекорды индустрии.

Конфликт — двигатель индустрии

Определение поп-ММА придумал блогер Кимчи, который делает обзоры на бои в своем канале на YouTube. Хотя это понятие довольно многогранное: под поп-ММА подразумевают и бои поп-звезд, которые раньше и никогда не дрались, и бои, грубо говоря, уличной шпаны, которой дали возможность драться в клетке по правилам, да еще и заработать деньги. Что точно: в основе поп-ММА (любых разновидностей) лежит конфликт. Это главный двигатель индустрии.

Олег Тактаров

Что касается поединков с участием так называемых звезд, то еще в начале 2000-х на MTV бились группы «Король и Шут» и «На-На», а в 2007-м Первый канал запустил шоу «Король ринга», где боксировал, например, Никита Джигурда, а первый российский боец UFC Олег Тактаров сошелся на ринге с голивудским актером Дольфом Лундгреном. В 2015-м в России против бездомного чернокожего парня боксерский бой провел знаменитый актер Микки Рурк. Были и другие подобные фрик-бои, но всё же тренд задали не они, а проект «Битва за хайп» ютубера-миллионника Амирана Сардарова. Он понял, что одной лишь вывески «Блогер против блогера», «Певец против певца» мало. Нужен конфликт.

Так в декабре 2018-го возник бой между Асхабом Тамаевым, который на тот момент был известен благодаря своему слишком взрослому виду для 17-летнего парня и огромной шее, и украинским руфером Филиппом Марвином. Они повздорили в соцсетях, как-то пересеклись и чуть не подрались в московском ТЦ. В итоге Сардаров сделал им бой: в клетке в спортзале, принадлежащем бизнесмену Анатолию Сульянову (впоследствии создаст лигу Hardcore, самую популярную на данный момент, но об этом позже). Тамаев победил, видео боя выложили спустя несколько дней (особенность поп-ММА), и оно быстро собрало больше 5 млн просмотров (сейчас — 16 млн).

Эффект Дацика

В феврале 2019 года произошло важное для поп-ММА событие: на свободу вышел Вячеслав Дацик. В его бойцовских умениях многие сомневаются. Тем не менее Дацик — безусловно, легенда российских ММА и исключительно яркий персонаж. Свыше 10 лет за решеткой, побег в Норвегию, антибордельный рейд, хлесткие цитаты в интервью, сумасшедшие бои, нокаутированный будущий чемпион UFC Андрей Орловский. Интервью Дацика сразу стали собирать сотни тысяч просмотров. При этом Вячеслав дал понять, что намерен вернуться в бои — чтобы побить Александра Емельяненко (их конфликт начался еще в 2010 году, причем лично до лета 2022-го они ни разу не виделись). Емельяненко на тот момент был в загуле, зато заявил о себе мастер спорта по самбо, ММА-блогер Артем Тарасов.

Вячеслав Дацик

Тарасов начал раскручивать потенциальный бой с Дациком. Амиран Сардаров подключился, и в апреле 2019 года прошел турнир «Битва за хайп 2: Дацик vs Тарасов». Была у поединка и особая интрига: Дацик весил больше соперника где-то на 60 кг. На входе у зрителей изымали телефоны — поединок планировали выложить в записи. Результат просили держать в секрете. Тем не менее информация об исходе боя просочилась в интернет сразу, как он только закончился. Победил Тарасов, так как Дацик нанес несколько запрещенных ударов, из-за чего получил наказание в виде дисквалификации.

Важный момент: Сардаров ввел пресс-конференции, когда участники приходят в студию, садятся на диваны и начинают выяснять отношения. На «Битве за хайп» подобные пресс-конференции проходили в целом в рамках приличий. А вот у других промоушенов, появившихся уже в 2020-е, почти каждое такое мероприятие оборачивается дракой. И не одной, а сразу несколькими. Тем не менее именно конференции — еще один двигатель поп-ММА. Там рождаются конфликты. И просмотров они обычно собирают больше, чем турниры, что как бы намекает: людям интереснее смотреть, как бойцы собачатся друг с другом, чем бои. Конфликты им интереснее спорта.

Рекорды Кокляева и Емельяненко

Вскоре турниры «Битвы за хайп» стали проводить регулярно. И всё же самым нашумевшим боем в поп-ММА в 2019-м стал поединок, который прошел на первом турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», — Александр Емельяненко против Михаила Кокляева. Этот бой был интересен не только YouTube-аудитории, а российской общественности в целом, что довольно редкое явление. Во-первых, дрался человек с фамилией Емельяненко, во-вторых, ему противостояла звезда силового экстрима, один из самых физически сильных людей в стране, в-третьих, людям было интересно узнать, что качок может противопоставить профессиональному бойцу, в-четвертых, Емельяненко и Кокляев активно качали свой бой в соцсетях и интервью, особенно Александр, выдававший одну звонкую цитату за другой.

Михаил Кокляев и Александр Емельяненко

Бой Емельяненко vs Кокляев (Александр победил нокаутом в первом раунде) выдал лучшие показатели для эфирного события за всю историю РЕН ТВ: по данным Mediascope, за боем наблюдала половина мужчин России от 25 до 54 лет. Само шоу в Москве собрало аншлаг — на «ВТБ Арену» пришло около 10 тыс. человек. На сайте ren.tv трансляция в моменте набрала 2 млн просмотров, в YouTube событие занимало первые четыре места в трендах сервиса, а в «Яндексе» сообщения о турнире держались на первых строчках главных новостей. Короткий ролик с нокаутом Кокляева от Емельяненко на сайте iz.ru получил 2 млн просмотров за несколько дней.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JbvC12Gjq2w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Просмотры на YouTube тоже были грандиозными. Просто факт: интервью с Александром Емельяненко сразу после поединка на канале журналиста Александра Лютикова набрало 3,9 млн просмотров. Это рекорд (и с большим отрывом) для послематчевых интервью в российских ММА/боксе.

Жесткая конкуренция

В 2019-м большую популярность (в частности, благодаря кровавому бою Артем Лобов vs Джейсон Найт) приобрела американская лига кулачных боев Bare Knuckle. В декабре 2019-го в России появился аналог — Top Dog с харизматичным фронтменом Данилом Алеевым, звездой промоушена уличных боев «Стрелка». Top Dog можно назвать прародителем поп-ММА, однако там были (и есть) только бои. Никаких конфликтов, никакой дополнительной раскрутки. Top Dog сразу приобрел популярность. Благодаря не только жестким боям, но и особому стилю. На примере этих турниров можно проследить эволюцию поп-ММА (правда, в Top Dog себя к поп-ММА, поп-кулачке не относят — там делается ставка на спорт и стиль, а не на конфликты) — на первых турнирах дрались любители, теперь же все минимум КМС. В других лигах такая же ситуация.

Магомед Исмаилов

В 2020-м же появился главный игрок на рынке поп-ММА — Hardcore FС, лига кулачных боев, конкурент Top Dog. Бесконечные перепалки, дуэли взглядов, жгучие конференции, драки в зале принесли промоушену большую популярность. В этом плане именно Hardcore стал законодателем мод. Со временем руководитель лиги открыл другие подразделения — Hardcore MMA, Hardcore Boxing и Epic Fighting. Последнее — это фрик-бои (с участием, например, Елены Берковой, Олега Монгола, Рук-Базук). Однако новых выпусков не было уже два месяца, проект оказался куда менее успешным, чем Hardcore FC. Парадокс, но СМИ фрик-бои (видимо, благодаря возможности сделать желтый, исключительно броский заголовок) куда интереснее, чем турниры уличных парней и полупрофессиональных бойцов. В YouTube же ситуация иная. Самые громкие фрик-бои — на счету промоушена «Наше дело», где бились Никита Джигурда, Отар Кушинашвили, Алексей Панин и другие.

Поп-ММА боев, которые стали бы хитами и на YouTube, и на ТВ, и в интернет-СМИ, крайне мало. После медийно успешного боя Емельяненко и Кокляева телеканал РЕН ТВ начал проводить турниры на профессиональной основе. Сначала — по боксу, затем — и по ММА. Главное правило — чтобы поединки можно было продать не только аудитории соцсетей, но и, так скажем, простому россиянину, которому после работы хочется посмотреть какой-нибудь экшен. Поэтому мы так часто видим на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслава Дацика, который хорошо знаком не только тем, кто смотрит конференции Hardcore.

Дмитрий Кудряшов

Поп-ММА часто сравнивают с рэп-баттлами, которые были сильно популярны во второй половине 2010-х, но довольно быстро загнулись. Есть предпосылки к тому, что поп-ММА продержится дольше. Сейчас, помимо «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Hardcore, Top Dog и «Нашего дела» активно проводят турниры Pravda (бокс), Hype и Arena. Два последних промоушена, наряду с Hardcore, — самые скандальные из всех (т. е. там на конференциях и в зале постоянно дерутся). Просмотры не падают, а наоборот — растут. Бойцов, желающих выступать в поп-ММА, всё больше. Спонсоры есть, соответственно, и деньги в поп-ММА крутятся уже не такие, как в 2020-м, а куда больше. На днях промоушен Pravda предложил Магомеду Исмаилову за боксерский бой с Александром Иличем 30 млн рублей.

Наконец, выступления в лигах поп-ММА — хорошая возможность для профессиональных бойцов продвинуть личный бренд. Отличный пример — боксер Дмитрий Кудряшов. Богатырская внешность, нокаутер — вроде всё при нем. Но его интервью стали действительно собирать просмотры лишь после победы над Вагабом Вагабовым в июне 2022 года. Так что сейчас поп-ММА живее всех живых, резкого падения интереса не ожидается.