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12:52 (мск), источник: Sport24

Боец ММА Владимир Минеев: «Мне пришла повестка, я иду в военкомат. Бегать не собираюсь»

Популярный российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, получил повестку из военкомата после указа о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.

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Источник: Sport24

«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. […] Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю.

Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче московская, в Москве я учился и недавно квартиру приобрел и соответственно прописался, но сейчас я живу в Ульяновске. Я вырос и служил в Ульяновске, там живет моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, я переехал с семьей обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, с бабушкой, с семьей брата. А повестка, естественно, пришла на московский адрес, по прописке», — заявил Минеев в интервью «Матч ТВ».

Владимир Минеев провел 19 боев в ММА и одержал 17 побед. Он является чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

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