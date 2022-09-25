Российский боец ММА покинул страну после получения повестки из военкомата
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боец ММА Шамиль Галимов рассказал, что его коллега Мариф Пираев покинул Россию в связи с частичной мобилизацией.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боец ММА Шамиль Галимов рассказал, что его коллега Мариф Пираев покинул Россию в связи с частичной мобилизацией.
По словам Галимова, на днях Пираева вызвали в военкомат по повестке.
«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — заявил Галимов в прямом эфире в соцсетях.
Пираев провел 31 бой в смешанных единоборствах, одержав 26 побед. Также на его счету четыре поражения и одна ничья. Боец становился чемпионом организаций AMC Fight Nights, GM и PGS.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.