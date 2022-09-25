Российский боец ММА покинул страну после получения повестки из военкомата

По словам Галимова, на днях Пираева вызвали в военкомат по повестке.

«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — заявил Галимов в прямом эфире в соцсетях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-15148743&id=456242981&hash=dc6da6b34dbf7966&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пираев провел 31 бой в смешанных единоборствах, одержав 26 побед. Также на его счету четыре поражения и одна ничья. Боец становился чемпионом организаций AMC Fight Nights, GM и PGS.