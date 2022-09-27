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09:39 (мск), источник: ТАСС

Поединок россиянина Олейника в UFC пройдет без зрителей

Турнир пройдет в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 сентября. Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника против шведа Илира Латифи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США пройдет без зрителей. Об этом сообщил в Twitter журналист MMA Fighting Дэймон Мартин.

Бой пройдет в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Главным событием турнира UFC станет поединок между американкой Маккензи Дерн и китаянкой Янь Сяонань. Также на этом шоу выступит россиянин Максим Гришин, которому предстоит провести поединок против бразильца Филипе Линса.

«Турнир, в главном бою которого встретятся Маккензи Дерн и Янь Сяонань, будет закрыт для зрителей и журналистов, как сообщили представители UFC», — написал Мартин.

По неофициальным данным, такое решение связано с соглашением UFC о проведении трансляций в «метавселенной» — виртуальном пространстве, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности.

Олейнику 45 лет, на его счету 60 побед, 16 поражений и 1 ничья. 39-летний Латифи одержал 15 побед и потерпел 8 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.

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