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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Девушка-боец ММА пришла на битву взглядов с голой грудью. Фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Девушка-боец ММА Хелен Перальта провела стердаун с Полианой Ботельо в преддверии 49-го номерного турнира Invicta FC с обнаженной грудью.

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Источник: AP 2022

Американка доминиканского происхождения поучаствовала в церемонии, заклеив участки груди пластырем с надписью «К черту Дисней!».

Схватка Перальты против бразильянки пройдет в среду. Турнир примет Оклахома (США).

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