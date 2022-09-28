Девушка-боец ММА пришла на битву взглядов с голой грудью. Фото

Девушка-боец ММА пришла на битву взглядов с голой грудью. Фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Девушка-боец ММА Хелен Перальта провела стердаун с Полианой Ботельо в преддверии 49-го номерного турнира Invicta FC с обнаженной грудью.