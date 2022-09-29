Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой
Популярный российский боец Александр Емельяненко подписал контракт на новый поединок.
Популярный российский боец Александр Емельяненко подписал контракт на новый поединок.
Об этом Емельяненко-младший сообщил в социальных сетях.
«Сегодня я подписал контракт на новый бой. Смотрите, буду радовать вас своими боями. Ой, перепутал машины», — иронично заявил Александр.
В ночь на 25 сентября Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде первого раунда на турнире Hardcore Boxing в Москве.