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13:44 (мск), источник: Sport24

Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой

Популярный российский боец Александр Емельяненко подписал контракт на новый поединок.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом Емельяненко-младший сообщил в социальных сетях.

«Сегодня я подписал контракт на новый бой. Смотрите, буду радовать вас своими боями. Ой, перепутал машины», — иронично заявил Александр.

В ночь на 25 сентября Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде первого раунда на турнире Hardcore Boxing в Москве.

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