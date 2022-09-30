Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить.

«Мне пришла уточняющая повестка ещё до того, как была объявлена мобилизация. Вот доехал до Москвы, сначала прибыл в свой военкомат. Там сказали, что в связи с обилием мобилизованных пункт перенесли на ВДНХ, куда и отправился. Встретился с военным комиссаром, пообщались. Теперь мне надо довезти некоторые документы из части, в которой проходил службу по контракту. Смогу снова здесь быть в следующую среду, тогда будет больше понимания, что дальше. <…> Служить готов», — сказал Минеев.