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13:20 (мск), источник: Life.ru

Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прибыл в один из московских военкоматов по повестке о частичной мобилизации и готов служить в армии. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить.

«Мне пришла уточняющая повестка ещё до того, как была объявлена мобилизация. Вот доехал до Москвы, сначала прибыл в свой военкомат. Там сказали, что в связи с обилием мобилизованных пункт перенесли на ВДНХ, куда и отправился. Встретился с военным комиссаром, пообщались. Теперь мне надо довезти некоторые документы из части, в которой проходил службу по контракту. Смогу снова здесь быть в следующую среду, тогда будет больше понимания, что дальше. <…> Служить готов», — сказал Минеев.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации. Также он рассказал, что его брат погиб в начале российской спецоперации на Украине.

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