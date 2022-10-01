Hype Fighting Championship в Сочи

Шовхал Чурчаев (4 победы, 0 поражений) — Шамиль Галимов (4−0)

Коэффициенты в БК «Винлайн»: победа Чурчаева 1.45, победа Галимова 2.55

Чурчаев 3-й в рейтинге весовой категории до 77 кг, Галимов на 4-й позиции рейтинга

В рекорде бойцов отображены только поединки по правилам ударных видов спорта (голые кулаки, бокс в перчатках ММА).

Бой по правилам бокса в перчатках для ММА

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-214666122&id=456239097&hash=8c5603db823fa1e7&hd=3&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально было объявлено, что в главном бою вечера сразятся Мариф Пираев и Шовхал Чурчаев. Однако за 3 дня до события, после появления противоречивой информации о местоположении Пираева, стало известно, что данный поединок был отменен. Позднее Мариф сообщил, что получил травму и уехал на реабилитацию. Пираева смело можно назвать одним из самых мастеровитых и обладающих наибольшим опытом в профессиональных смешанных единоборствах бойцов в мире поп-MMA. Казалось бы, главная интрига канет в лету. Промоушен смог найти замену в лице Галимова. Таким образом Шовхал и Шамиль смогут наконец-то выяснить отношения в клетке, так как конфликт между ними возник еще в доме HYPE REALITY.

Общий рекорд Шовхала в поединках по разным правилам — 11 побед и 3 поражения, сейчас он находится на серии из 5 побед подряд. Чурчаев известен широкой аудитории не только благодаря своим бойцовским навыкам, но и поведением вне клетки. Нападение на «Персидского Дагестанца» с пистолетом в руках, чуть было не сделало чеченского бойца фигурантом уголовного дела. В конце августа сообщалось, что Рамзан Кадыров вызывал его и нескольких других популярных в соцсетях представителей Чеченской республики в Грозный для разговора о культуре поведения. Тем не менее, вчерашняя процедура взвешивания фактически закончилась массовой дракой.

Уроженец Кизилюрта Шамиль Галимов обладает большим количеством выигранных титулов в любительском боксе. Среди его регалий победы на чемпионате Дагестана, ЮФО, России серебро на Кубке мира. Поединок Галимов — Чурчаев выявит обладателя чемпионского пояса промоушена Hype Fighting Championship в полусреднем весе.

Среди других поединков:

Арби Эмиев (3 победы, 7 поражений) вышел на замену Мохаммаду Хейбати и сразится с Яковом Букиным (2 победы, 6 поражений).

Альфредо Аудиторе (0, 0) — Фарид Ядуллаев (6, 6).

Геннадий Макарян (0−2) — Шамиль Гасанбеков (2−1).

Также запланировано 10 поединков предварительного карда.