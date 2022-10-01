Hype Fighting Championship в Сочи

Изначально было объявлено, что в главном бою вечера сразятся Мариф Пираев и Шовхал Чурчаев. Однако за 3 дня до события, после появления противоречивой информации о местоположении Пираева, стало известно, что данный поединок был отменен. Позднее Мариф сообщил, что получил травму и уехал на реабилитацию. Пираева смело можно назвать одним из самых мастеровитых и обладающих наибольшим опытом в профессиональных смешанных единоборствах бойцов в мире поп-MMA. Казалось бы, главная интрига канет в лету. Промоушен смог найти замену в лице Галимова. Таким образом Шовхал и Шамиль смогут наконец-то выяснить отношения в клетке, так как конфликт между ними возник еще в доме HYPE REALITY.
Общий рекорд Шовхала в поединках по разным правилам — 11 побед и 3 поражения, сейчас он находится на серии из 5 побед подряд. Чурчаев известен широкой аудитории не только благодаря своим бойцовским навыкам, но и поведением вне клетки. Нападение на «Персидского Дагестанца» с пистолетом в руках, чуть было не сделало чеченского бойца фигурантом уголовного дела. В конце августа сообщалось, что Рамзан Кадыров вызывал его и нескольких других популярных в соцсетях представителей Чеченской республики в Грозный для разговора о культуре поведения. Тем не менее, вчерашняя процедура взвешивания фактически закончилась массовой дракой.
Уроженец Кизилюрта Шамиль Галимов обладает большим количеством выигранных титулов в любительском боксе. Среди его регалий победы на чемпионате Дагестана, ЮФО, России серебро на Кубке мира. Поединок Галимов — Чурчаев выявит обладателя чемпионского пояса промоушена Hype Fighting Championship в полусреднем весе.
Арби Эмиев (3 победы, 7 поражений) вышел на замену Мохаммаду Хейбати и сразится с Яковом Букиным (2 победы, 6 поражений).
Альфредо Аудиторе (0, 0) — Фарид Ядуллаев (6, 6).
Геннадий Макарян (0−2) — Шамиль Гасанбеков (2−1).
Также запланировано 10 поединков предварительного карда.
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