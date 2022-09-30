В Bellator назвали наиболее вероятного соперника Федора Емельяненко по последнему бою в карьере
Американец Райан Бейдер является наиболее вероятным соперником по последнему бою в карьере российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.
Американец Райан Бейдер является наиболее вероятным соперником по последнему бою в карьере российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.
Ранее стало известно, что Bellator в ноябре объявит дату последнего в карьере поединка Емельяненко, а также его соперника по бою.
«Бейдер — наиболее вероятный вариант. Что касается Андерсона Силвы, конкретных переговоров с ним не было», — сообщили ТАСС в Bellator.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.
В послужном списке 39-летнего Бейдера, который является действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе, 30 побед и 7 поражений.
Бейдер нокаутировал Емельяненко в 2019 году в первом раунде в финале Гран-при Bellator.