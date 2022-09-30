В Bellator назвали наиболее вероятного соперника Федора Емельяненко по последнему бою в карьере

Ранее стало известно, что Bellator в ноябре объявит дату последнего в карьере поединка Емельяненко, а также его соперника по бою.

«Бейдер — наиболее вероятный вариант. Что касается Андерсона Силвы, конкретных переговоров с ним не было», — сообщили ТАСС в Bellator.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 39-летнего Бейдера, который является действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе, 30 побед и 7 поражений.