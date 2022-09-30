Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Торпедо
23
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Нефтехимик
56
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
03
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
18:14 (мск), источник: Sport24

В Bellator назвали наиболее вероятного соперника Федора Емельяненко по последнему бою в карьере

Американец Райан Бейдер является наиболее вероятным соперником по последнему бою в карьере российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.

Наверх
Источник: bellator.com

Ранее стало известно, что Bellator в ноябре объявит дату последнего в карьере поединка Емельяненко, а также его соперника по бою.

«Бейдер — наиболее вероятный вариант. Что касается Андерсона Силвы, конкретных переговоров с ним не было», — сообщили ТАСС в Bellator.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 39-летнего Бейдера, который является действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе, 30 побед и 7 поражений.

Бейдер нокаутировал Емельяненко в 2019 году в первом раунде в финале Гран-при Bellator.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самая горячая женщина 90-х Ирина Салтыкова засветила роскошную грудь, снявшись обнаженной: очень пикантные фото
Украинская теннисистка показала себя без лифчика, раздевшись с подружками на пляже
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь