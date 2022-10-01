«В таком темпе я мог сдохнуть…» Шлеменко не выиграл у 37-летнего бразильца, но доволен собой

В конце августа Александр Шлеменко выступил на турнире RCC в Екатеринбурге — и проиграл малоизвестному российской публике Александру Иличу. Серб сразу нашел брешь в обороне ветерана ММА, ударил коленом в подбородок, уронил, а затем начал добивать. Рефери остановил поединок, который в итоге продлился всего-то 20 секунд.

На декабрь — тоже в RCC — у Шлеменко намечен денежный бой с Магомедом Исмаиловым (каждому по 30 миллионов рублей). После поражения Александра этот поединок потерял в актуальности, но у Шлеменко уже летом, до боя с Иличем, была забронирована возможность исправить ситуацию. Еще в июле он объявил, что в конце сентября выступит на турнире своего промоушена RCC.

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Была попытка организовать реванш с Иличем, но тот запросил слишком много денег (и 7 октября подерется по правилам бокса с Исмаиловым на шоу лиги Pravda; по словам главы Pravda Хетага Цопанова, гонорар серба составил 150 тысяч долларов). В результате был избран проверенный вариант в лице бразильского бойца — Клебера Соузы. Клеберу 37 лет (в октябре — 38, он ровесник Шлеменко), у него 18 побед и 12 поражений в ММА. Провел четыре боя в России — в АСА и RCC — и во всех проиграл. При этом последние три поединка он выиграл, но было это на локальных. В общем, подходящий соперник для возвращения на победный путь.

Однако Шлеменко не выиграл. Бой был зрелищным, темповым, проходил в стойке и завершился вничью. «Удивлен решением судей», — сказал Александр после поединка. При этом лицо бразильца было, так скажем, чистым — без ссадин. Сибиряк же истекал кровью. Затем Шлеменко дал интервью журналистам, разобрав бой с Соузой, а также призвав Магу Исмаилова «не бегать» — у Шторма появились сомнения, что их бой состоится.

— Будет ли Александр Шлеменко писать протест в организацию Shlemenko Fighting Championship?

— Нет, не будет. (Улыбается.) Если честно, я удивился. Ему бы еще победу отдали — вообще было бы супер. Я, конечно, не видел бой со стороны — и я не судья. Но в целом все атаки были мои — раз, попытка удушения в третьем раунде моя — два. Ну, выскользнул он, скользкий, еще кровью я его полил — стал еще скользче. Да, разбил он мне нос с колена, но я его проваливал, он промахивался, мои удары были более точными. Почему дали ничью?

— Есть желание с судьями пообщаться?

— Да чего с ними общаться? Че это принесет? Содрогать… Мне сейчас скажут хейтеры любимые: вот, обвинил судей, надо было то, надо было это. Надо было, знаю. Послушав Рому Исму (Рамазан Исмаилов, тренер и старший брат Магомеда Исмаилова. — Прим. «СЭ»)… Он сказал, что мне нужно отработать весь бой. Я отработал весь бой. Теперь хочу сказать: «Мага, привет! Дышу я нормально! Да, где-то не получилось вломить ему. Но еще есть время к тебе подготовиться. Поэтому выигрывай у Илича, и наш бой будет как никогда актуальным».

— Сожалеете, что бой не был пятираундовым?

— Я бы пять отработал. Мне показалось, что Клебер подсел в третьем раунде. Не было такого ощущения? Как бы он подсел, начал пытаться бороться. У меня была одна ошибка — я поставил много на удушку. Думал, что его задушу. А потом у меня руки чуть подзабились. И все. А так, честно хочу сказать: я боялся пропустить удар, потому что совсем недавно побывал в нокдауне. Бой был очень опасным, на встречных курсах, но я кроме удара коленом в нос ничего не пропустил. Видишь, разбил нос мне сильно. Мне говорят, что сломал. Мне кажется, что нет. Он дышит, кровь течет. Вроде цел. Продавливаю кость — не болит. Ровный, нет? Он у меня был чуть-чуть неровным. Раньше.

Если честно, не было желания сделать бой пятираундовым. Пятираундовый бой должен быть значимым. Да, было бы пять раундов, я бы его, скорее всего, финишировал. Но в другой организации могут дать три раунда. Надо учиться работать три раунда.

— Зато теперь у вашего промоушена не будет реноме, что в нем иностранцев засуживают.

— Да у нас и не было такого никогда. Наши ребята проигрывали на наших турнирах. Судьи-то не наши. Как можно засудить, если тут ни одного нашего судьи нет? Если засудят, то не мы, а судьи Союза ММА. Как мы-то это можем сделать?

— В каких эпизодах вы жестче всего попали?

— С левой руки попадал. Кореш [Андрей Корешков] на меня орал: «Попадай больше!» Если честно, он был хорошо готов к моей ноге. Перекрывался. Я хотел с ноги его долбануть. Но потом я попер, подумал: «Сейчас буду ломать его». И на этой стезе потратил много сил. Но в целом я боем доволен. Потому что в таком темпе я мог сдохнуть уже в первом раунде. Но я не сдох в третьем. И был готов и дальше в таком темпе работать. Темп был очень высоким. От начала и до конца. Было рубилово, рубилово, рубилово. И иногда мы стояли, чуть отдыхали — когда он меня хватал. Я давал ему отдышаться — это моя ошибка.

— Будет ли реванш?

— А зачем? Если что, можно, конечно, организовать. Мне не нравится с левшами драться. У меня сейчас есть левша на горизонте. Мага, не бегай! Скажи честно, будем мы с тобой драться или нет? Это все, что я хочу у тебя спросить. Если ты передумал, если ты ищешь себе более легкие бои в боксе, то скажи как есть. Вроде бой на декабрь уже назначен. Если тебя гонорар не устраивает, то поговори с RCC. Думаю, они исправят эту тему. Бой актуален, нужно его провести. Я специально дрался с двумя левшами. На фиг я этот груз ответственности на себя взял? Дрался с левшами из-за Маги — чтобы подготовиться нормально.

— Вы этот бой воспринимаете как спарринг?

— Тренировочный бой. Не было цели выиграть любой ценой. Была цель прокачать себя, порубиться. Я очень нервничал, смогу ли я рубиться все раунды. Говорю как есть. Понял, что смогу. Даже несмотря на разбитый нос. Несмотря на то, что работал с левшой. Конечно, чуть-чуть надо было быть посдержаннее. Я налетал, а он нагибался, хватал меня — и все.

— Первый бой в Омске за долгое время. Легко или тяжело было драться?