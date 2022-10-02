45-летний ветеран из России принимал удары 15 минут. Олейник проиграл без шансов

Самый возрастной боец UFC Алексей Олейник провел свой 17-й поединок в лучшей лиге мира. 45-летний россиянин подрался с 39-летним шведом Илиром Латифи на турнире в Лас-Вегасе. Всего за карьеру теперь, с учетом этого выступления, Олейник поучаствовал в 78-м профессиональном бою.

Олейник — один из наиболее успешных российских тяжеловесов в истории UFC. Алексей довольно долго входил в топ-10 дивизиона и неоднократно получал в соперники звезд — Алистар Оверим, Деррик Льюис, Марк Хант и так далее. В последние сезоны ветеран сдал: до апреля 2022 года он шел на серии из трех поражений. Однако прошедшей весной Олейник чуть поправил дела, «задушив» Джареда Вандераа, середняка из-за пределов рейтингов.

Стоит отметить, что тогда, 10 апреля соперником Олейника должен был стать не Вандераа. Изначально лига назначила россиянину бой с его сегодняшним оппонентом — Латифи, но Илир до октагона не дошел, сославшись на проблемы со здоровьем. А вообще, первую попытку организовать бой Латифи — Олейник в UFC сделали 26 марта этого года, но и тогда поединок сорвался по вине шведа: Илир сдал положительный тест на коронавирус.

Латифи выступает в UFC почти 10 лет. Изначально он был полутяжеловесом, и это логично при его росте всего в 178 сантиметров. Но в последние годы Илир обосновался внутри тяжелого дивизиона, и здесь он провел лишь два поединка с февраля 2020-го. Сперва Латифи проиграл Деррику Льюису, а позднее одолел Таннера Босера. Последний раз Илир выступал почти полтора года назад, и с тех пор у него отменилось три боя — два с Олейником (о них упомянули) и один с Александром Романовым из Молдавии.