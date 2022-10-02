Чемпион Bellator Фрейре успешно защитил пояс в бою против Борича
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бразильский боец ММА Патрисио Фрейре победил венгра Адама Борича и защитил титул чемпиона Bellator в полулегком весе.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бразильский боец ММА Патрисио Фрейре победил венгра Адама Борича и защитил титул чемпиона Bellator в полулегком весе.
Турнир Bellator 286 прошел в Лонг-Бич (Калифорния, США). Главный бой вечера закончился победой Фрейре единогласным решением судей.
На счету бразильца Фрейре 34 победы и пять поражений. В активе Борича 18 побед при двух поражениях.