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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион Bellator Фрейре успешно защитил пояс в бою против Борича

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бразильский боец ММА Патрисио Фрейре победил венгра Адама Борича и защитил титул чемпиона Bellator в полулегком весе.

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Источник: AFP 2022

Турнир Bellator 286 прошел в Лонг-Бич (Калифорния, США). Главный бой вечера закончился победой Фрейре единогласным решением судей.

На счету бразильца Фрейре 34 победы и пять поражений. В активе Борича 18 побед при двух поражениях.

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