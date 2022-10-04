Глава Bellator рассказал о срыве боя Федора Емельяненко на Красной площади

Ранее сообщалось, что 46-летний тяжеловес должен провести прощальный поединок в начале 2023 года. Емельяненко-старший не бился с октября прошлого года, когда на турнире лиги в Москве в дебюте схватки нокаутировал Тимоти Джонсона из США.

«У нас был назначен реванш Бейдер — Емельяненко в июле на Красной площади. Это был бы последний бой Федора. Вы говорите о величайшем бойце всех времен, величайшем тяжеловесе — мы планировали это как событие, на котором он уйдет на пенсию и наконец-то вернется домой, потому что покорил весь мир. Однако очевидно, что (ситуация на Украине) помешала планам. Но мы все еще ведем обсуждение. Федор хочет драться “здесь и сейчас”. Посмотрим, как все сложится», — заявил американский функционер.