Российский боец MMA попал под мобилизацию
Российского бойца смешанных единоборств (MMA) Равиля Коробова мобилизовали. Об этом сообщил «Матч ТВ» менеджер спортсмена Александр Скаредин.
Российского бойца смешанных единоборств (MMA) Равиля Коробова мобилизовали. Об этом сообщил «Матч ТВ» менеджер спортсмена Александр Скаредин.
«Равиль Коробов уже находится в учебке. Не знаю, отправят ли его в зону боевых действий или же он будет резервистом, но пока ситуация такова», — сказал менеджер.
Коробову в ноябре исполнится 23 года. Он проходил армейскую службу в 2020 г. В его активе девять побед в MMA. Последние бои он проводил в промоушене RCC (Russian Cagefighting Championship).
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября, спустя семь месяцев после начала специальной военной операции на территории Украины, объявил о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса. Приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Одним из главных факторов при мобилизации является наличие у резервистов военного опыта.
На прошлой неделе боец ММА Владимир Минеев получил повестку и уже побывал в военкомате. По словам Минеева, ему дали неделю на сборы.