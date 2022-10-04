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13:35 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Российский боец MMA попал под мобилизацию

Российского бойца смешанных единоборств (MMA) Равиля Коробова мобилизовали. Об этом сообщил «Матч ТВ» менеджер спортсмена Александр Скаредин.

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«Равиль Коробов уже находится в учебке. Не знаю, отправят ли его в зону боевых действий или же он будет резервистом, но пока ситуация такова», — сказал менеджер.

Коробову в ноябре исполнится 23 года. Он проходил армейскую службу в 2020 г. В его активе девять побед в MMA. Последние бои он проводил в промоушене RCC (Russian Cagefighting Championship).

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября, спустя семь месяцев после начала специальной военной операции на территории Украины, объявил о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса. Приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Одним из главных факторов при мобилизации является наличие у резервистов военного опыта.

На прошлой неделе боец ММА Владимир Минеев получил повестку и уже побывал в военкомате. По словам Минеева, ему дали неделю на сборы.

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