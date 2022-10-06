Александр Емельяненко оценил вероятность получения повестки в рамках мобилизации

«Конечно, мне может прийти повестка. Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Но у меня нет никакой военно‑учетной специальности», — заявил боец. Он добавил, что приедет в зону проведения специальной военной операции, если ему поступит такое предложение.

4 октября Емельяненко высказался о возможности поехать в Донбасс за деньги. Спортсмен заявил, что это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать. «Я бесплатно могу поехать при поддержке, чтобы это осветили, поддержать российских бойцов, войска», — добавил он.