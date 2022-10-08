Джокер стал обычным клоуном: Исмаилов загонял обидчика Шлеменко по рингу

Источник: PRAVDA

Неизвестно, что обсуждалось в преддверии боя Магомеда Исмаилова против Александра Илича больше: сама афиша или гонорар Маги. Как-никак 30 миллионов рублей… Вот сколько промоушен Pravda выложил перед Лысым Хищником за встречу с хайповым в моменте, но все равно малоизвестным сербом.

Однако подсчитывать чужие доходы и думать о сопоставимости зарплат в наших ММА и за океаном — тема для отдельного материала. Пока же обратим внимание на сам бой, от которого могли остаться в выигрыше все.

Учитывая предысторию с победой Илича над Александром Шлеменко, жаждой Маги взять у Джокера реванш и трешток-представление на пресс-конференции, фанаты ждали отличное шоу на арене Большого Московского цирка;

Исмаилов заработал «легкие деньги» вкупе с возможностью улучшить боксерский рекорд до показателя 2−0;

Иличу же выпал счастливый билет. Как по-другому назвать бой против медийной звезды с борцовской базой на ринге, а не в клетке?

Но не у дел остались только зрители. На протяжении 18 минут сербский гость делал все, но только не дрался. Хотя на его стороне было и колоссальное преимущество в росте, и длина рук… Бесполезно: дебютировавший в боксе Илич кружил по цирку, как рыбка по аквариуму, снова и снова принимая от занявшего центр Исмаилова панчи в голову и корпус. Сложно поверить, что каких-то полтора месяца назад этот парень шокировал Екатеринбург — если даже в боксе все было близко к деклассированию, то страшно представить, что сделал бы с Джокером борец Мага, бейся они в ММА.

Но можно ли хоть за что-то похвалить Александра? Пожалуй, за стойкость. Илич напропускал действительно много и пару раз был близок к нокдауну. Но он прижимался к канатам и, не теряя равновесия, возвращался к глухой обороне.

Поединок Исмаилова против Илича в Москве | Источник: РИА "Новости"

Сейчас Илич довольствуется неплохим чеком в 100 тысяч долларов (снова цифры) и постепенно растворяющимся шлейфом славы после августовского апсета. Мага же проверяет счет, пишет книгу и готовится к двум новым поединкам:

В конце года Лысый Хищник наконец подерется со Шлеменко. Благо, что после победы над Иличем просевшая по яркости схватка вновь заиграла красками; После — боксерская разборка с Вячеславом Дациком, пару недель назад переехавшим за 12 секунд самого Александра Емельяненко.

Но если по первому бою все вопросы решены, то вот второй поединок находится лишь в разработке. Несмотря на желание главы Hardcore Анатолия Сульянова свести на ринге Исмаилова и Рыжего Тарзана, Мага не спешит ставить подпись под контрактом. В чем проблема? Деньги. После шикарного кэша за Илича приглашение Исмаилова, по словам самого спортсмена, возможно только от 30 млн.

Впереди Магу и Сульянова ждут долгие переговоры.