Шон О’Мэлли рассказал, как он собирается одолеть Петра Яна

«Я не думаю, что мне нужно выходить и нокаутировать Петра Яна очень быстро, мне не нужно нокаутировать его меньше чем за минуту, чтобы получилось как в том моменте с Жозе Альдо. Думаю, что победить Петра просто — я знаю, какой он крутой, я знаю, насколько он хорош. Я выхожу на бой и побеждаю Петра решением судей, я не собираюсь быть самым взволнованным, я действительно хочу простого финиша, но победа над Петром — это большое дело само по себе», — сказал О’Мэлли в шоу DC & RC на ESPN.