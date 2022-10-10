Боец ММА Минеев проведет поединок перед отправкой на Украину

«Минеев до ухода в армию сможет провести только бой по правилам кикбоксинга. Он будет драться с бразильцем Фернандо Родригесом», — сказал Гаджиев. Он добавил, что поединок должен пройти 18 ноября в Москве, на «ЦСКА Арене». Вероятнее всего, спортсмены поборются за пояс Федерации кикбоксинга России.
30 сентября Минеев рассказал о предположительном месте службы в рамках частичной мобилизации. «Сказали, что берут в разведку, скорее всего», — поделился он. Боец подчеркнул, что прошел срочную и контрактную службу в ВДВ.
В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.