В UFC объявили о следующем бое Андрея Орловского

Орловский идёт на серии из четырёх побед. В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 35 он победил раздельным судейским решением американца Джейка Коллье. Белорус не проигрывал с февраля 2021 года, когда на UFC Fight Night 185 его «задушил» во втором раунде британец Том Аспиналл. Де Лима в мае на UFC 274 уступил единогласным судейским решением болгарину Благою Иванову.