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00:47 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Российский промоушн предложил контракт легенде UFC на боксерский поединок

Глава российского промоушна в смешанных единоборствах Hardcore Анатолий Сульянов в интервью Metaratings сообщил, что организация сделала предложение о контракте одному из сильнейших бойцов UFC Жозе Алдо. По его словам, Алдо предлагают в декабре провести бой по правилам бокса против Самата АБдурхаманова на турнире в Москве.

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Источник: AP 2022

«Подписание такого спортсмена — это правильный шаг, если говорить о развитии бокса и нашей организации в целом. Думаю, что скоро бразилец примет решение. Он озвучил желаемый гонорар», — заявил Сульянов.

Он также дал понять, что сейчас идет финальная стадия переговоров с Жозе Алдо.

Жозе Алдо 36 лет. В ММА он провел 39 боев, в которых одержал 31 победу (17 нокаутом) и потерпел восемь поражений. Он был последним чемпионом WEC в полулегком весе и первым чемпионом UFC в той же весовой категории после объединения промоушна с WEC. Алдо занимал первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Последний поединок бразилец провел 20 августа 2022 г. против грузина Мераба Двалишвили. После поражения единогласным решением судей Жозе Алдо объявил о завершении карьеры. Ранее он уже встречался с россиянином — 12 июля 2020 г. Алдо уступил Петру Яну титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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