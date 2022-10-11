Российский промоушн предложил контракт легенде UFC на боксерский поединок

«Подписание такого спортсмена — это правильный шаг, если говорить о развитии бокса и нашей организации в целом. Думаю, что скоро бразилец примет решение. Он озвучил желаемый гонорар», — заявил Сульянов.

Он также дал понять, что сейчас идет финальная стадия переговоров с Жозе Алдо.

Жозе Алдо 36 лет. В ММА он провел 39 боев, в которых одержал 31 победу (17 нокаутом) и потерпел восемь поражений. Он был последним чемпионом WEC в полулегком весе и первым чемпионом UFC в той же весовой категории после объединения промоушна с WEC. Алдо занимал первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.