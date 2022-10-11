Российский промоушн предложил контракт легенде UFC на боксерский поединок

«Подписание такого спортсмена — это правильный шаг, если говорить о развитии бокса и нашей организации в целом. Думаю, что скоро бразилец примет решение. Он озвучил желаемый гонорар», — заявил Сульянов.
Он также дал понять, что сейчас идет финальная стадия переговоров с Жозе Алдо.
Жозе Алдо 36 лет. В ММА он провел 39 боев, в которых одержал 31 победу (17 нокаутом) и потерпел восемь поражений. Он был последним чемпионом WEC в полулегком весе и первым чемпионом UFC в той же весовой категории после объединения промоушна с WEC. Алдо занимал первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Последний поединок бразилец провел 20 августа 2022 г. против грузина Мераба Двалишвили. После поражения единогласным решением судей Жозе Алдо объявил о завершении карьеры. Ранее он уже встречался с россиянином — 12 июля 2020 г. Алдо уступил Петру Яну титул чемпиона UFC в легчайшем весе.