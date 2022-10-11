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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян показал подготовку перед следующим боем в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян показал подготовку перед следующим боем в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Видео с тренировки спортсмена опубликовано на YouTube-канале FULL SEND MMA.

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Источник: РИА "Новости"

Ян выполнил разные упражнения на общую физическую и специальную подготовку, в том числе отрабатывал различные удары. В одном из эпизодов видно, что он проводил спарринг в октагоне на голых кулаках, позволяя бить себя в корпус.

Во время загрузки произошла ошибка.

22 октября Ян проведет поединок в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. Соперником россиянина станет 27-летний американец Шон О’Мэлли.

Ян не дрался с апреля. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях.

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