Спорт без «брони»? Российские атлеты продолжают получать повестки
РИА Новости Спорт рассказывает о развитии ситуации с призывом российских спортсменов и тренеров в рамках частичной мобилизации. Спойлер: за две недели этот список прилично расширился.
РИА Новости Спорт рассказывает о развитии ситуации с призывом российских спортсменов и тренеров в рамках частичной мобилизации. Спойлер: за две недели этот список прилично расширился.
Указ президента России Владимира Путина затронул целый ряд спортсменов и тренеров уже в первые дни. К концу сентября повестки в военкомат получили известный боец ММА Владимир Минеев, волейболист сургутского клуба «Газпром-Югра» Никита Алексеев, трое футболистов «СтавропольАгроСоюза», бывший боксер (а ныне депутат Госдумы) Николай Валуев, многократный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов, несколько тренеров по гребле и пятеро гребцов, а также бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов.
Кого-то вызывали для сверки данных. Другие же, как десантник Минеев, присоединятся к рядам Вооруженных сил. За последние дни число спортсменов, вызванных в военкоматы, значительно выросло.
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что отдельным категориям атлетов предоставят определенные меры защиты во время частичной мобилизации. Однако он также подчеркнул, что нельзя выделять спорт в отдельное «рафинированное сообщество». Поэтому какие-то исключительные привилегии не требуются.
Вслед за Минеевым из мира единоборств призвали бойца ММА Равиля Коробова. Он уже отправился на Урал для подготовки.
— Равиль получил повестку из военкомата, так как он чуть больше года назад демобилизовался, — рассказал менеджер Александр Скаредин. — Коробов родом из Тобольска, а срочную службу проходил в войсках Росгвардии в Подмосковье. По всем параметрам подходит под мобилизацию. Он явился в военкомат, сейчас находится в «учебке» на Урале. Мы с ним разговаривали, когда пришла повестка. Он сказал: «Если Родина позвала, то я пойду служить».
Вызов в военкомат получили также два спортсмена сборной России по спортивной борьбе.
«Из состава команды спортсмены получают повестки, отмечаются и продолжают заниматься. Были два парня. Один выигрывал Олимпиаду, второй — призер. Насколько я знаю, есть списки, которые отправлены в Минспорта. Они взаимодействуют с Минобороны», — рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Мобилизовали и несколько сотрудников Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил глава организации Александр Дюков, подчеркнувший, что РФС сохранит места за работниками. К слову, судейский корпус мобилизация обошла стороной.
О вызове на призывной пункт сообщил РИА Новости и участвовавший в Олимпийских играх 2018 года в Корее 25-летний российский скелетонист Владислав Марченков. Из-за проблем с документами он сначала получил отсрочку. Затем спортсмен и вовсе сообщил, что после проверки данных под условия частичной мобилизации не попадает.
Похожая ситуация сложилась у чемпиона Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрия Алиева. Ему надо было просто встать на учет в военкомате в связи со сменой места регистрации.
«Все решили в рамках российского законодательства», — отметил фигурист.
А вот ситуация с саночником Владиславом Антоновым складывается не столь однозначно. Справка от ЦСКА и письмо из Федерации санного спорта России о нахождении в составе национальной сборной действия не возымели. Пока он находится в режиме ожидания.
Не обошла мобилизация и автоспорт. Повестки в военкомат получили несколько членов «КАМАЗ-мастер». Об этом рассказал руководитель легендарной команды Владимир Чагин.
«В нашем коллективе есть военнообязанные, которые подходят по критериям под мобилизацию. Никто уклоняться не собирается, все приходят по повесткам в военкомат. Пока никто не получил каких-либо конкретных направлений. В данный момент идет сверка документов, так что ждем распоряжений. Где пригодимся родине — там и будем служить. Также надо понимать, что у нас не просто команда, а уникальное производство по изготовлению техники. Поэтому предстоит определить роль, в которой мы можем быть полезны. Лично мне повестка пока не приходила», — заявил Чагин.