Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург
Ак Барс
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Футбол. Еврокубки
19:45
Наполи
Аякс
Футбол. Еврокубки
19:45
Атлетико
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Марсель
Хоккей. НХЛ
13.10
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
13.10
Каролина
Коламбус
Хоккей. НХЛ
13.10
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
13.10
Колорадо
Чикаго
Хоккей. НХЛ
13.10
Анахайм
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
13.10
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Вегас
34
Все события
Фоторепортажи
4ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
15:39 (мск)

Наше Дело: Романкевич — Бархударян

12 октября в главном бою турнира промоушена «Наше Дело» сразятся Петр Романкевич и Давид Бархударян. Поединок пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Победитель сможет подраться за титул лиги в супертяжелом весе с чемпионом Вагабом Вагабовым.

Наверх

Новый обладатель пояса организации определился 17 августа, когда Вагабов смог нанести тяжелый урон Павлу Шульскому в одном из разменов ударами. В первом раунде Вагаб оформил нокдаун, а во втором ему удалось сломать сопернику челюсть. Впоследствии действующий чемпион «Нашего дела» разобрался с американским бойцом Алексом Николсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился также техническим нокаутом в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Петр Романкевич — Давид Бархударян

Коэффициенты в БК Winline: победа Романкевича 1.50, Бархударяна 2.40

Столкновение представителя легендарной белорусской школы муай-тай и профессионального бойца ММА из России можно будет посмотреть в прямом эфире сегодня после 22:00 эксклюзивно на Winline.

Боец из Белоруссии Петр Романкевич в предыдущем поединке победил Ислама Каримова техническим нокаутом. Команда Каримова приняла решение не выпускать своего спортсмена на второй раунд. Первое противостояние Петра и Ислама также закончилось победой белоруса, тогда ему понадобилось всего 20 секунд для того, чтобы финишировать Каримова. Всего на счету выходца из клуба «Чинук» 6 побед и 1 поражение в поп-MMA. Романкевич — зрелищный ударник, чемпион Белоруссии по тайскому боксу, а также обладатель множества медалей с международных турниров по кикбоксингу. 5 побед в поп-MMA он одержал нокаутом/техническим нокаутом. Единственное поражение Петра под эгидой «Нашего дела» — решением судей от экс-чемпиона Павла Шульского.

Давид Бархударян — профессиональный боец смешанных единоборств, сражение с белорусом станет для него дебютом в поп-MMA. Согласно статистике Sherdog, Бархударян одержал 10 побед при 4 поражениях. При этом, два боя Давида, включая титульный в полутяжелом весе AMC Fight Nights, который закончился поражением от Вагаба Вагабова, значатся как «выставочные». На счету бойца из Краснодара 9 побед нокаутом/техническим нокаутом. В случае, если Бархударяну удастся пройти Романкевича, он сможет испытать удачу в реванше с Вагабовым, на этот раз в дисциплине поп-MMA и за титул «Нашего Дела».

Другие бои турнира «Наше Дело» 12 октября:

Артём Рофаль — Ильяс Якубов

Шодмон Нозакатов — Александр Нилов

Dr. Feel — Дианисий Толоконников

Дмитрий Матвеев — Сослан Джабиев

Казбек Хатуев — Никита Тарасов

Муртазали Омаров — Никита Давыдов

Сослан Джигкаев — Артём Киселев

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь