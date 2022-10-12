Наше Дело: Романкевич — Бархударян

Новый обладатель пояса организации определился 17 августа, когда Вагабов смог нанести тяжелый урон Павлу Шульскому в одном из разменов ударами. В первом раунде Вагаб оформил нокдаун, а во втором ему удалось сломать сопернику челюсть. Впоследствии действующий чемпион «Нашего дела» разобрался с американским бойцом Алексом Николсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился также техническим нокаутом в первом раунде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-198757121&id=456239445&hash=8cf104e1d94f86b0&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Петр Романкевич — Давид Бархударян

Коэффициенты в БК Winline: победа Романкевича 1.50, Бархударяна 2.40

Столкновение представителя легендарной белорусской школы муай-тай и профессионального бойца ММА из России можно будет посмотреть в прямом эфире сегодня после 22:00 эксклюзивно на Winline.

Боец из Белоруссии Петр Романкевич в предыдущем поединке победил Ислама Каримова техническим нокаутом. Команда Каримова приняла решение не выпускать своего спортсмена на второй раунд. Первое противостояние Петра и Ислама также закончилось победой белоруса, тогда ему понадобилось всего 20 секунд для того, чтобы финишировать Каримова. Всего на счету выходца из клуба «Чинук» 6 побед и 1 поражение в поп-MMA. Романкевич — зрелищный ударник, чемпион Белоруссии по тайскому боксу, а также обладатель множества медалей с международных турниров по кикбоксингу. 5 побед в поп-MMA он одержал нокаутом/техническим нокаутом. Единственное поражение Петра под эгидой «Нашего дела» — решением судей от экс-чемпиона Павла Шульского.

Давид Бархударян — профессиональный боец смешанных единоборств, сражение с белорусом станет для него дебютом в поп-MMA. Согласно статистике Sherdog, Бархударян одержал 10 побед при 4 поражениях. При этом, два боя Давида, включая титульный в полутяжелом весе AMC Fight Nights, который закончился поражением от Вагаба Вагабова, значатся как «выставочные». На счету бойца из Краснодара 9 побед нокаутом/техническим нокаутом. В случае, если Бархударяну удастся пройти Романкевича, он сможет испытать удачу в реванше с Вагабовым, на этот раз в дисциплине поп-MMA и за титул «Нашего Дела».

Другие бои турнира «Наше Дело» 12 октября:

Артём Рофаль — Ильяс Якубов

Шодмон Нозакатов — Александр Нилов

Dr. Feel — Дианисий Толоконников

Дмитрий Матвеев — Сослан Джабиев

Казбек Хатуев — Никита Тарасов

Муртазали Омаров — Никита Давыдов