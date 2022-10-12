«Меня от него тошнит!». Макгрегор превратился в скучного клоуна — и бесит даже коллег

Конора Макгрегора без тени сомнения можно назвать одним из величайших бойцов в истории ММА. Чемпионские пояса в двух весовых категориях, невероятная популярность и целая россыпь рекордов: рыжий ирландский парень вписал своё имя в историю спорта золотыми буквами. Но, как и многие великие спортсмены, Ноториус упустил шанс уйти вовремя. И теперь превращается в грустного клоуна, который пытается играть на уходящей популярности. Чем раздражает даже коллег по цеху.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо: «Чёрт возьми, Конор Макгрегор просто ужасен! Я бы ни за что не провёл с ним тренировочный лагерь. Он ужасен. Меня от него тошнит. И это всё, что я хотел бы сказать. Он может сделать одолжение и встать передо мной на колено».

Бывший соперник Макгрегора, звезда UFC Нейт Диаз: «Ведёшь себя так, как будто ещё можешь драться. Актёр».

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг: «Уровень славы, которого достиг Конор, просто колоссален. Такое случается очень и очень редко. Речь идёт о знаменитостях из списка А. Есть много людей на этом уровне, но достичь его удаётся чертовски редко. Я знаю нескольких таких людей, и им действительно бывает одиноко. Они никуда не могут пойти, они не могут доверять людям».

Макгрегор никак не хочет признать, что он закончился как спортсмен. Он проиграл три из четырёх последних боёв, а сейчас отдыхает — отпуск легенды затянулся уже на 15 месяцев. Но Конор по-прежнему болтает про чемпионские пояса, про новые вызовы и обещает всех нокаутировать. Зачем? Ведь его слова уже никто всерьёз не воспринимает, учитывая, что Ноториуса оставила в покое даже антидопинговая служба, несмотря на обвинения в применении стероидов. А без постоянных проверок возвращение в октагон попросту невозможно.

Вдобавок у Макгрегора есть определённые проблемы с алкоголем. Жозе Альдо и другие звёзды не раз упоминали, как часто и обильно ирландец употребляет спиртные напитки. Какое ему возвращение при нынешнем уровне конкуренции? Претензий бы не было, если б ирландец просто наслаждался жизнью, а не высказывался про будущие победы. Есть ощущение, что у Конора попросту закончилась мотивация. Оно и неудивительно, учитывая, сколько он заработал за карьеру. Теперь его удел — только показательные поединки.

Ну и, конечно, кинокарьера. Макгрегор уже снимается в боевике — кажется, Голливуд отлично ему подходит. В отличие от спортивных навыков, невероятная харизма навсегда останется с Конором. Пусть он радует нас на экране, а не изображает из себя действующего спортсмена. Мы и так запомним Нотариуса как главную звезду UFC последних 10 лет. Именно ирландец сделал промоушен Даны Уайта невероятно популярным. Теперь пора покинуть UFC — впереди новые достижения!