Нурмагомедов объяснил, почему не возобновит карьеру

«Были обстоятельства, причины личного характера, связанные с семьей и отцом. Конечно, я бы мог продолжать. Многие забывают, думают, что я просто ушел, чтобы выбить себе хороший контракт… Чтобы мне предложили побольше денег, а потом вернуться. Нет, такого не было. Это железобетонное решение, не вижу никаких вариантов, как это может измениться. По крайней мере, сейчас», — приводит слова спортсмена UFC Russia.