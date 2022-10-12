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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов объяснил, почему не возобновит карьеру

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не собирается возобновлять карьеру ни при каких условиях.

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Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов завершил выступления в октябре 2020 года.

«Были обстоятельства, причины личного характера, связанные с семьей и отцом. Конечно, я бы мог продолжать. Многие забывают, думают, что я просто ушел, чтобы выбить себе хороший контракт… Чтобы мне предложили побольше денег, а потом вернуться. Нет, такого не было. Это железобетонное решение, не вижу никаких вариантов, как это может измениться. По крайней мере, сейчас», — приводит слова спортсмена UFC Russia.

Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка. В его активе 29 побед.

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