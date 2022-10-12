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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский боец сравнил руководителей UFC с рабовладельцами

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнк Мир раскритиковал руководителей лиги за запрет бойцам выступать в других промоушенах.

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Источник: AFP 2022

Мир, возглавляющий лигу United Fight League, заявил, что сам не стал бы мешать бойцам зарабатывать деньги в боях на других площадках. Он привел в пример эпизод с действующим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, которому организация запретила выступать на боксерском ринге.

«Если бы он был нашим бойцом и ему предложили 30 миллионов долларов за бой с Тайсоном Фьюри, это было бы просто потрясающе. Я бы ни в коем случае не стал этому мешать, а, напротив, попросил бы билет в первый ряд. Зачем мешать бойцу зарабатывать деньги? Для меня это сравнимо с рабством», — заявил Мир в подкасте Intellectual Combat на YouTube.

Мир подчеркнул, что бойцы не могут кормить свои семьи в периоды простоя в UFC без выступлений вне промоушена.

Фрэнку Миру 43 года. Он провел 32 боя в смешанных единоборствах, одержав 19 побед и потерпев 13 поражений.

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