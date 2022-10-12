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21:17 (мск), источник: ТАСС

Bellator рассматривает несколько вариантов соперников для Федора Емельяненко

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Организация по смешанным единоборствам Bellator рассматривает несколько вариантов соперников для Федора Емельяненко. Об этом ТАСС в среду сообщил российский боец.

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Источник: РИА "Новости"

«Конкретную информацию по моему бою Bellator озвучит в день финала Гран-При, в котором участвует Вадим Немков, — сказал Емельяненко. — Сейчас матчмейкеры рассматривают соперников, в том числе действующего чемпиона, с которым я бы хотел провести реванш. Накануне Кубка России по ММА я задавал вопрос Bellator, но пока нет информации. Они рассматривают кандидатуры соперников на этот бой, и в ближайшее время мы еще раз обсудим этот вопрос».

Ранее стало известно, что основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его последнем поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется провести в начале 2023 года.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.

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