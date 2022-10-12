Bellator рассматривает несколько вариантов соперников для Федора Емельяненко

«Конкретную информацию по моему бою Bellator озвучит в день финала Гран-При, в котором участвует Вадим Немков, — сказал Емельяненко. — Сейчас матчмейкеры рассматривают соперников, в том числе действующего чемпиона, с которым я бы хотел провести реванш. Накануне Кубка России по ММА я задавал вопрос Bellator, но пока нет информации. Они рассматривают кандидатуры соперников на этот бой, и в ближайшее время мы еще раз обсудим этот вопрос».