Bellator рассматривает несколько вариантов соперников для Федора Емельяненко

«Конкретную информацию по моему бою Bellator озвучит в день финала Гран-При, в котором участвует Вадим Немков, — сказал Емельяненко. — Сейчас матчмейкеры рассматривают соперников, в том числе действующего чемпиона, с которым я бы хотел провести реванш. Накануне Кубка России по ММА я задавал вопрос Bellator, но пока нет информации. Они рассматривают кандидатуры соперников на этот бой, и в ближайшее время мы еще раз обсудим этот вопрос».
Ранее стало известно, что основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его последнем поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется провести в начале 2023 года.
Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.