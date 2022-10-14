Поединок российского бойца UFC Аскарова отменили второй раз подряд

На турнире в Лас-Вегасе Аскаров 15 октября должен был провести бой в наилегчайшем весе против американца Брэндона Ройвала.

«Проснулся с весом 127 фунтов. Перед финальной сгонкой узнал, что мой соперник не собирается делать вес. Они отказались от поединка. Похоже, бой отменен. Убит горем, но остаюсь профессионалом до самого конца», — написал Ройвал на своей странице в Twitter.

В июне Аскаров по неизвестной причине отказался от поединка с американцем Алексом Пересом. Это был второй перенос данного боя, изначально соперники должны были встретиться в июле 2021 года, но российский атлет получил травму руки.