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14 октября, источник: Спорт РИА Новости

Поединок российского бойца UFC Аскарова отменили второй раз подряд

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Аскара Аскаров из-за проблем со сгонкой веса не сможет выступить на турнире UFC Vegas 62 в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает UFC Russia.

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На турнире в Лас-Вегасе Аскаров 15 октября должен был провести бой в наилегчайшем весе против американца Брэндона Ройвала.

«Проснулся с весом 127 фунтов. Перед финальной сгонкой узнал, что мой соперник не собирается делать вес. Они отказались от поединка. Похоже, бой отменен. Убит горем, но остаюсь профессионалом до самого конца», — написал Ройвал на своей странице в Twitter.

В июне Аскаров по неизвестной причине отказался от поединка с американцем Алексом Пересом. Это был второй перенос данного боя, изначально соперники должны были встретиться в июле 2021 года, но российский атлет получил травму руки.

В конце марта Аскаров потерпел первое поражение в карьере, уступив новозеландцу Каю Кара-Франсу в рамках турнира UFC Fight Night 205. На счету 29-летнего россиянина 14 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах.

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