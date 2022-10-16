Российские бойцы устроили драку в прямом эфире

Сначала бойцы провели дуэль взглядов, а потом вступили в словесную перепалку. Туменов заявил, что Гончаров «дрожит и даже чуть-чуть вспотел». После этого он предложил выяснить отношения «прямо сейчас». Между бойцами завязалась драка.