Российские бойцы устроили драку в прямом эфире
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов и Андрей Гончаров устроили потасовку в эфире телеканала «Матч ТВ».
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов и Андрей Гончаров устроили потасовку в эфире телеканала «Матч ТВ».
Соперники встретятся на турнире ACA 147. Он состоится 4 ноября в Москве.
Сначала бойцы провели дуэль взглядов, а потом вступили в словесную перепалку. Туменов заявил, что Гончаров «дрожит и даже чуть-чуть вспотел». После этого он предложил выяснить отношения «прямо сейчас». Между бойцами завязалась драка.
Туменов провел 13 боев в ММА, одержав 11 побед. В активе Гончарова 18 поединков и 15 побед.