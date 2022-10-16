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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские бойцы устроили драку в прямом эфире

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов и Андрей Гончаров устроили потасовку в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Соперники встретятся на турнире ACA 147. Он состоится 4 ноября в Москве.

Сначала бойцы провели дуэль взглядов, а потом вступили в словесную перепалку. Туменов заявил, что Гончаров «дрожит и даже чуть-чуть вспотел». После этого он предложил выяснить отношения «прямо сейчас». Между бойцами завязалась драка.

Туменов провел 13 боев в ММА, одержав 11 побед. В активе Гончарова 18 поединков и 15 побед.

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