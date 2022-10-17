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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец UFC оценил стиль тренировок Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов в вопросе тренировок напоминает отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник: РИА "Новости"

Махачев 22 октября встретится в Абу-Даби в поединке за чемпионский пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой на 280-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Очень похож на отца — нагрузки, тренировки, это же в него вложили, он дальше передает. Это не может повлиять на дружбу, даже наоборот», — сказал Махачев в интервью официальному каналу UFC Russia,

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над представителем США Джастином Гэтжи. Российский боец ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29 побед в 29 боях).

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