Российский боец UFC оценил стиль тренировок Хабиба Нурмагомедова
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов в вопросе тренировок напоминает отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов в вопросе тренировок напоминает отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.
Махачев 22 октября встретится в Абу-Даби в поединке за чемпионский пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой на 280-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Очень похож на отца — нагрузки, тренировки, это же в него вложили, он дальше передает. Это не может повлиять на дружбу, даже наоборот», — сказал Махачев в интервью официальному каналу UFC Russia,
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над представителем США Джастином Гэтжи. Российский боец ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29 побед в 29 боях).