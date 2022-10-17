Российский боец UFC оценил стиль тренировок Хабиба Нурмагомедова

Махачев 22 октября встретится в Абу-Даби в поединке за чемпионский пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой на 280-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Очень похож на отца — нагрузки, тренировки, это же в него вложили, он дальше передает. Это не может повлиять на дружбу, даже наоборот», — сказал Махачев в интервью официальному каналу UFC Russia,