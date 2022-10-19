Американский психопат оскорбил память Абдулманапа. Хабиб, держись

Прославленный Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру ещё в 2020 году, но остаётся одной из главных звёзд UFC. Россиянин активно осваивает роль тренера, а его команда — одна из самых грозных в промоушене. Про Орла продолжают говорить: его возвращение в октагон мечтает увидеть едва ли не половина бойцов лёгкого веса. А в Абу-Даби, где через пару дней состоится UFC 280, Нурмагомедов и вовсе главный герой. Кажется, кое-кого это сильно раздражает.

Например, главного недруга Орла — Тони Фергюсона. Раз в несколько месяцев Эль Кукуй в социальных сетях разражается новой порцией оскорблений в адрес дагестанца. И дело не в том, что каждую осень в Абу-Даби Хабиб проводит практически именной турнир UFC. Дело в том, что у Тони неутешительный диагноз. У него серьёзные проблемы с психикой. И каждую осень ветерану становится всё хуже и хуже. И мир вокруг себя он воспринимает очень остро.

Вот и сейчас Фергюсон, видимо, расстроился из-за слишком большого внимания к Хабибу. И пошёл уже на откровенную грязь, не постеснявшись упомянуть даже отца Хабиба — легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Сообщение получилось оскорбительным и бессмысленным одновременно — как раз в духе Фергюсона.

«Эй, толстяк, когда ты уже отрастишь пару яиц и перестанешь выписывать языком чеки, которые твоё тело не может обналичить? Твой папаша был бы разозлён, узнав, в какое дерьмо ты превратился», — написал Фергюсон в социальных сетях.

Что имеет в виду Тони, к чему он вообще это написал? Абсолютно непонятно. Эль Кукуй вообще не отличается последовательностью, не зря он лежал в психиатрической клинике. Ясно только одно: Фергюсон бесконечно завидует сопернику, с которым он так и не встретился. Хабиб — отличный тренер, находится на виду и близко дружит с Даной Уайтом. У него огромное влияние, собственный промоушен и, чего греха таить, солидная материальная обеспеченность. А что есть у Тони?

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Американец оставил славный след в истории UFC, тут спорить невозможно. Но так и не стал чемпионом промоушена, ограничившись лишь временным поясом в лёгком весе. В отличие от Хабиба, который ещё и несколько раз защитил титул. Теперь же Фергюсон постарел и проиграл пять поединков подряд. Все ждут, когда он закончит, но Эль Кукуй продолжает драться ради денег. И отчаянно завидовать Хабибу. Который, кстати, ясно объяснил, почему он никогда не встретится с Тони.

«Время ушло. Его никто не сможет вернуть. Ни Хабиб, ни Тони — никто. У нас было своё время, но оно ушло. Он продолжает драться, но как бы… Деньги-то нужны. В Америке по счетам платить надо. Я с уверенностью могу сказать, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов, они платят, по-моему, 48 процентов. Всё, что он выиграл — сминусуй половину. По-любому надо драться. Он дерётся дальше из-за денег, из-за счетов, налогов. У него семья, двое детей. Я его не виню. Просто время не приходит обратно. Когда оно уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут», — подытожил Хабиб в беседе с UFC Russia.