Нурмагомедов рассказал о цели на ближайшие десять лет

Нурмагомедов заявил, что намерен поддерживать вес 93 килограмма ради работы тренером. «Хочу хорошо выглядеть на такой работе. Я сейчас в кэмпе с ребятами, хочу быть с ними вровень на кроссфите», — сказал спортсмен. Он добавил, что ему тяжело соблюдать диету из-за потери энергии.

Ранее боец рассказал об изменении спортивной формы после завершения карьеры. «Мне придется тренироваться по 5−6 часов в день или же выбрать счастливую жизнь. Конечно же, я выбираю быть счастливым», — поделился он.