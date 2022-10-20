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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петр Ян толкнул Шона О’Мэлли во время битвы взглядов перед боем

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян толкнул американца Шона О’Мэлли перед боем на UFC 280.

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Бойцы впервые встретились лицом к лицу после пресс-конференции UFC 280.

Ян и О’Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

В главном событии вечера Ислам Махачев подерется за вакантный пояс чемпиона легкого дивизиона против бразильца Чарльза Оливейры.

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