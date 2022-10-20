Петр Ян толкнул Шона О’Мэлли во время битвы взглядов перед боем
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян толкнул американца Шона О’Мэлли перед боем на UFC 280.
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян толкнул американца Шона О’Мэлли перед боем на UFC 280.
Бойцы впервые встретились лицом к лицу после пресс-конференции UFC 280.
Ян и О’Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.
В главном событии вечера Ислам Махачев подерется за вакантный пояс чемпиона легкого дивизиона против бразильца Чарльза Оливейры.