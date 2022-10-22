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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева на UFC 280

32-летний полусредневес Абубакар Нурмагомедов (16−3) одержал победу над Гаджи Омаргаджиевым (13−2) единогласным решением судей, нанеся Омаргаджиеву второе поражение в карьере.

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Источник: Спорт-Экспресс

Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Нурмагомедов в прошлом бою одолел Джареда Гудена (20−8) единогласным решением судей 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.

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