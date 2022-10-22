Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева на UFC 280
32-летний полусредневес Абубакар Нурмагомедов (16−3) одержал победу над Гаджи Омаргаджиевым (13−2) единогласным решением судей, нанеся Омаргаджиеву второе поражение в карьере.
32-летний полусредневес Абубакар Нурмагомедов (16−3) одержал победу над Гаджи Омаргаджиевым (13−2) единогласным решением судей, нанеся Омаргаджиеву второе поражение в карьере.
Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Нурмагомедов в прошлом бою одолел Джареда Гудена (20−8) единогласным решением судей 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.