Александр Емельяненко: Уверен, что Петра Яна засудили по политическим мотивам

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон
Лос-Анджелес
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
Торонто
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
Питтсбург
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль
Даллас
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
Айлендерс
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Каролина
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
Аризона
62
Хоккей. НХЛ
22.10
Эдмонтон
Сент-Луис
02
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал
Севилья
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Фиорентина
Интер
34
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
Миннесота
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
22.10
Нью-Джерси
Сан-Хосе
21
Футбол. Зарубежный
22.10
Челси
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
22.10
Боруссия М
Айнтрахт Ф
13
Футбол. Зарубежный
22.10
Валенсия
Мальорка
12
Футбол. Премьер-лига
22.10
Локомотив
Динамо
13
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан
Монца
41
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Велес
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Спартак
Футбол. Зарубежный
22.10
Монпелье
Лион
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Вальядолид
Реал Сосьедад
10
Хоккей. КХЛ
22.10
Динамо Мн
Локомотив
52
Футбол. Зарубежный
22.10
Эвертон
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
22.10
Манчестер Сити
Брайтон
31
Хоккей. КХЛ
22.10
Ак Барс
Салават Юлаев
23
Футбол. Зарубежный
22.10
Аугсбург
РБ Лейпциг
33
Футбол. Зарубежный
22.10
Байер
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
22.10
Боруссия Д
Штутгарт
50
Футбол. Зарубежный
22.10
Фрайбург
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Хоффенхайм
Бавария
02
Футбол. Премьер-лига
22.10
Факел
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
22.10
Салернитана
Специя
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
22.10
Райо Вальекано
Кадис
51
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Ренн
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Северсталь
Футбол. Зарубежный
22.10
Ноттингем Форест
Ливерпуль
10
Футбол. Премьер-лига
22.10
Нижний Новгород
Краснодар
02
Хоккей. КХЛ
22.10
Сибирь
Витязь
Б
43
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Емельяненко: Уверен, что Петра Яна засудили по политическим мотивам

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает, что российского бойца UFC Петра Яна засудили в поединке с американцем Шоном О’Мэлли.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа. Количество ударов, переводы и контроль в партере — всё на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь