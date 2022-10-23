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00:29 (мск), источник: ТАСС

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

АБУ-ДАБИ, 22 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в субботу победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

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Источник: AFP 2022

Поединок прошел на турнире UFC в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этим титулом владел Хабиб Нурмагомедов, который освободил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года, он владел чемпионским поясом с декабря 2021 года. Тогда в титульном поединке бразилец победил американца Дастина Порье, а затем успешно провел защиту против Гэтжи.

Махачеву 31 год, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова. На его счету теперь 23 победы и одно поражение, которое он потерпел в 2015 году. В послужном списке 33-летнего Оливейры 33 победы и 9 поражений.

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