Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Поединок прошел на турнире UFC в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этим титулом владел Хабиб Нурмагомедов, который освободил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года, он владел чемпионским поясом с декабря 2021 года. Тогда в титульном поединке бразилец победил американца Дастина Порье, а затем успешно провел защиту против Гэтжи.