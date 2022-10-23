Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку на UFC 280

Спортсмены устроили потасовку прямо возле клетки, однако их быстро разняли. Пока неизвестно, из-за чего произошёл конфликт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lqKv8PZccbM" title="Чимаев VS Нурмагомедов: КТО УДАРИЛ ПЕРВЫМ / ПОЛНОЕ ВИДЕО ДРАКИ НА UFC 280" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов (17−3) стал участником турнира UFC 280, в рамках которого одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (13−2).

В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев (23−1) досрочно остановил во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру (33−9) и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).

UFC 280. Основной кард: