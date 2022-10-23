Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку на UFC 280
Бойцы полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку в рингсайде на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).
Бойцы полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку в рингсайде на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).
Спортсмены устроили потасовку прямо возле клетки, однако их быстро разняли. Пока неизвестно, из-за чего произошёл конфликт.
Напомним, Абубакар Нурмагомедов (17−3) стал участником турнира UFC 280, в рамках которого одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (13−2).
В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев (23−1) досрочно остановил во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру (33−9) и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).
UFC 280. Основной кард: