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09:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт: «Бой Яна и О’Мэлли был на тоненького. Могу понять каждую сторону»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280.

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Источник: AP 2022

«Это один из тех боев, который “на тоненького”. Я могу понять людей, которые говорят, что выиграл Ян, могу понять людей, которые говорят, что О’Мэлли выиграл. Единственное, что странно — я думал, что победа в бою будет зависеть от того, кому отдали первый раунд. Но оказалось, что это не имело значения», — передает слова Уайта корреспондент «СЭ» Никита Горшенин.

Петр Ян уступил Шону О’Мэлли в трехраундовом поединке раздельным решением судей (28−29, 28−29, 29−28).

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