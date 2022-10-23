Дана Уайт: «Бой Яна и О’Мэлли был на тоненького. Могу понять каждую сторону»

«Это один из тех боев, который “на тоненького”. Я могу понять людей, которые говорят, что выиграл Ян, могу понять людей, которые говорят, что О’Мэлли выиграл. Единственное, что странно — я думал, что победа в бою будет зависеть от того, кому отдали первый раунд. Но оказалось, что это не имело значения», — передает слова Уайта корреспондент «СЭ» Никита Горшенин.