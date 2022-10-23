Ян опубликовал эмоциональный пост в адрес судей после поражения в бою с О’Мэлли на UFC 280

Напомним, О’Мэлли одержал победу над Яном раздельным решением судей. Судьи Бен Картлидж и Дэвид Летаби отдали победу американцу со счётом 29−28. По их мнению, Ян выиграл только второй раунд, а первый и третий раунды остались за О’Мэлли.