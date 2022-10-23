Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC

В Абу-Даби состоялся настолько исторический турнир UFC, что каждый присутствовавший там, будет не раз рассказывать об увиденном детям и внукам.

Этот турнир должен был стать настоящим парадом, доказательством мощи российской бойцовской индустрии. В Абу-Даби привезли все самое крутое и эпичное — Хасбика, Хабиба, Стивена Сигала, Хамзата Чимаева, детей Рамзана Кадырова, Майрбека Хасиева… Уровень хайпа зашкаливал, и для завершения не хватало только побед двух главных российских бойцов в мэйн-карде.

И вот Петр Ян загубил всю идею. На судей, конечно, удобно все свалить. Тем более многие бойцы уже высказались в поддержку Петра, причем в их числе были те, кого в излишних симпатиях к русским не заподозришь — Диллон Дэнис и Хорхе Масвидаль среди прочих. Шон О’Мэлли не удивился, когда ему подняли руку, но и радости большой не показывал. Смотрелся потрепанным, но не избитым, не сломленным — просто как человек, который прошелся по краю, получил жесткие удары, перенес их на ногах, сам что-то попал — но получилось, что Шон выступил лучше ожидаемого, а Петр — хуже.

Ян не показывает ни того, чего от него ждут зрители, ни того, что повергало соперников в ужас ранее. Мало эффективного силового прессинга, много поигрывания мускулами, перебор желания нанести урон и примерно ноль созданных для этого ситуаций. Удивил соперника борьбой, но не более, только доставил несколько неприятных моментов. Мощно попадал — но не менее болезненно пропускал. Для того, чтобы говорить про ограбление, нужно было в каждом раунде зафиксировать свое преимущество, показывать безостановочный прессинг и доминировать в стойке, или чередовать удары с тейкдаунами. Было? Нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L_6hiHjepoM" title="Лучшие моменты турнира UFC 280: Оливейра vs Махачев" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если мы будем рассуждать о причинах, то это зыбкая почва домыслов и провокаций, но все-таки… Слишком быстро Ян стал звездой национального масштаба, а поклонение ему в Екатеринбурге, например, еще и активно поддерживается и подпитывается местными компаниями-меценатами. Ну и у меня снова есть вопросы к тренировкам в Таиланде. Да, это те самые, где главное не солнце и комфортная для бойцов среда, а двойные акклиматизации перед каждым боем (прилетел в Таиланд — и улетел) и перелеты через полмира. Организм изнашивается быстрее, и возможно это тоже стало фактором, почему Ян жесткий, но недостаточно, агрессивный, но не все пять минут в раунде.

И для UFC победа Шона О’Мэлли, конечно, важнее и нужнее. Это способ построить карьеру новой молодой звезды. А победа Яна вела бы только к третьему бою с Алджамейном Стерлингом… но сколько можно это продавать зрителю?

Ислам Махачев, напротив, выдал выступление, соответствующее уровню хайпа до поединка. Это не было доминирование в борьбе в чистом виде — в конце концов, к эпизоду, где Чарльза Оливейру душили ручным треугольником, привел удар — точное попадание в стойке. Уже потом Махачев зашел сбоку, отключил руку и зажал шею в тиски. Везде, где только возможно, будет записано, что этот момент — очередной триумф школы Абдулманапа Нурмагомедова. Там будет и картинка с Хабибом, который держит Ислама на своих плечах, и вызов на бой Алекса Волкановски, и многое другое.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fC7Z9U4LFSc" title="UFC 280: Махачев vs Оливейра, Хабиб - Слова после боя" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно и то, что вызов королю pound-4-pound в UFC бросили Хабиб и Ислам, рядом был соучастником с микрофоном Дэниэл Кормье, и нигде рядом не было Даны Уайта, он просто ушел в тень. Почему — вот вопрос. Хабиб Нурмагомедов снова вел себя так, будто президент лиги это он. Значит ли это что-то большее, чем нам кажется? Это был домашний ивент лиги для Хабиба и Ислама. Если и есть где-то место, где их любят и ценят так же, как на родине — это в Абу-Даби. Здесь лига создала «Бойцовский остров», здесь бился и прощался с карьерой Хабиб, за два года Объединенные Арабские Эмираты стали органичной частью вселенной UFC. Заняли то место, на которое, казалось, могла претендовать Москва — но история сложилась иначе. Теперь Россия показывает все самое лучшее не дома, а в Абу-Даби.

Хасбик борется с Волкановски, Стивен Сигал утешает Яна после поражения, Нурмагомедов снова диктует UFC, что делать с боями и чемпионскими поясами. Что дальше?