«План отца не выполнен». Макгрегор обрушился с критикой на Хабиба и удалил пост

«У меня есть система, которая навредит этому стилю боя, я говорю вам, ребята. Ты дерьмовый спортсмен. Закрой свой жирный рот. Сегодня ты ничего не сделал, кроме того, что пошёл против воли отца и сбежал. План отца не выполнен, приятель. Ты это знаешь. Твои люди знают это и говорят о тебе», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети, после чего удалил высказывание.