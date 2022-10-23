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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рамзан Кадыров отреагировал на скандальное решение судей в бою Петра Яна

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает россиянина Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC, несмотря на скандальное поражение от американца Шона О’Мэлли на 280-м номерном турнире.

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Источник: AP 2022

В субботу вечером в Абу-Даби Ян проиграл раздельным решением судей. До этого он так же уступил чемпиону дивизиона Алджамейну Стерлингу. Оба вердикта были неоднозначно приняты экспертами и публикой.

«Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но как обычно не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя он показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!» — написал Кадыров в соцсетях.

Российский экс-чемпион UFC проиграл три схватки из последних четырех. Он потерял пояс после запрещенного удара в первом бою со Стерлингом, после чего единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул.

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