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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Ян провалился в стойке — О’Мэлли бил лучше. Защита Петра была похожа на решето

Но как боец ММА россиянин всё равно был сильнее.

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Источник: Reuters

Начнём с того, что Петра Яна подло и мерзко засудили. Это действительно ограбление века. Это последняя эмоция со своей стороны, дальше будут факты без купюр. Пётр провёл плохой бой. Если его оценивать по пятибалльной шкале, то в лучшем случае это тройка, прежде всего из-за третьего раунда.

Перед боем с О’Мэлли Ян говорил, что он лучше Сахарка во всех компонентах. И это оказалось далеко от истины, которую можно назвать блефом. Начиная с первого раунда, мы увидели как россиянин опасался ударов соперника. Он сначала пытался задавить американца прессингом, но пара оверхендов остудили его пыл. И поэтому он решил зайти с другой стороны — проходы в ноги. С тактической точки зрения тейкдауны были оправданными. Но мы ожидали декласса в стойке, а в итоге «лучшего ударника UFC» переиграли и уничтожили на его же площадке, что даже Конор Макгрегор не постеснялся поддеть.

Тактика Петра в стойке — это отдельный ужас. Он так и не нашёл подходов к О’Мэлли, хотя имел опыт противостояния с долговязым Сэндхагеном, до чьей головы он доставал аж ногой. Во втором раунде Ян пытался уложить Шона и пошёл на рискованный шаг. Он осознанно сближался на короткую дистанцию, что принесло некоторые дивиденды. Но Пётр заодно сам был потрясён, чего раньше не было.

Защиты и вовсе не оказалось у Яна. В первом раунде он вставал в глухую защиту и принимал на себя удары О’Мэлли. Во втором раунде он делал те самые рискованные сближения. А в третьем он отхватил так, как никогда за всю карьеру. За заключительную пятиминутку он пропустил 40 значительных ударов, а сам попал 15 раз. В связи с чем россиянин проиграл по количеству попаданий — 58 против 84. Причём О’Мэлли выбросил всего 161 удар. То есть каждая вторая плюха достигала цели. Это очень много.

А по ударам в голову вообще катастрофа — 63−24 в пользу Сахарка. Поэтому защиту Петра можно сравнить с решетом. Там было настолько много дыр, что он заработал серьёзное рассечение. Вот есть футбольные команды, которые идут с открытым забралом, а сами пропускают авоську голов. Из самых известных примеров напрашивается версия амстердамского «Аякса», пропустившего 10 голов за два матча с «Наполи» в Лиге чемпионов. И Пётр не пытался обойти эти удары через уклоны и нырки, что настораживает.

Источник: Reuters

Всё-таки есть одна вещь, в которой Яну повезло. Как ни странно, но это формат боя. Если бы бой длился не три, а пять раундов, тогда в четвёртом или пятом раунде вмешались бы врачи и не разрешили бы Петру продолжить бой с его рассечением. Тем не менее Ян не проиграл этот бой. Он был хуже в стойке, но лучше как боец ММА.

Если ты проигрываешь в одном компоненте, ты ищешь успеха в другом. И Пётр преуспел в борьбе. Он действительно спрогрессировал в ней, кто бы что ни говорил. На его счету шесть успешных тейкдаунов и свыше пяти минут контроля в партере (5:44) за три пятиминутки. Это очень много для небазового борца. И этого должно было хватить для итоговой победы. Но, к сожалению, двое судей оставили свои очки дома, а возможно, и совесть вместе с ними.

Денис Дорофеев

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