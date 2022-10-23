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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Шлеменко объяснил решение судей отдать победу О’Мэлли в бою с Яном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался об итогах поединка между соотечественником, Петром Яном, и американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280.

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Источник: РИА "Новости"

О’Мэлли одержал победу раздельным решением судей, что вызвало споры среди многих людей, считающих вердикт несправедливым.

«Первый раунд, скорее всего, Петя проиграл. Они только разогревались, Петя не успел подобрать к нему ключи. Второй раунд Петя однозначно выиграл. А третий раунд — очень сложный для судейства, и он оказался, наверное, ключевым. На судей почему-то производит впечатление разбитое лицо.

Я думаю, то, что у Пети была кровь, послужило основным драйвером для судьи. Судья такой сидит: “О, лицо разбито — это он проиграл. Всё, мне теперь так проще”. Наверное, они так судят. На самом деле бой был близкий. Если бы сейчас выиграл Петя раздельным решением, то никто бы не сказал, что Шона О’Мэлли засудили. Мне показалось, что Петя был лучше, больше попадал.

Но, опять-таки, я знаю такое понятие, как предвзятое отношение. Когда ты болеешь за своего бойца, то тебе кажется, что он 100% выиграл», — сказал Шлеменко в видео на YouTube канале журналиста Александра Лютикова.

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