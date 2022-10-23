Макгрегор бросил вызов Махачеву

Спортсмен заявил, что разработал специальные инструменты, которые могут победить Махачева. «Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по мозгам снизу. Остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Ответные удары руками. Контроль запястья», — рассказал он.

22 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.