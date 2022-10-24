Стала известна сумма гонорара Махачева за победу над Оливейрой

Махачев заработал за этот поединок в общей сложности 1 032 000 долларов, среди которых 500 тысяч долларов — гарантированный гонорар, 350 тысяч — процент с продажи прав на телетрансляции (PPV), а остальная сумма — бонусы за победу, рекламу и статус боя «выступление вечера». Оливейра получил 1 292 000 долларов, потому что по контракту для него предусмотрены более крупный гонорар и процент PPV.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.