Макгрегор анонсировал возвращение в UFC

Боец рассказал, что вернется в октагон после окончания съемок в кино. «К моменту выхода фильма у меня будет несколько боев», — сказал Макгрегор. Он добавил, что чувствует себя уверенно и спокойно.

23 октября в UFC заявили, что Макгрегор в ближайшее время не будет проводить поединки в рамках промоушена. Это объяснили тем, что ирландец не вернулся в пул тестирования на допинг.

В начале августа стало известно, что Макгрегор сыграет в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги». В социальных сетях Макгрегор намекал на завершение карьеры в ММА.