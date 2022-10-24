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18:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор анонсировал возвращение в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор анонсировал возвращение в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об это он написал в Twitter.

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Источник: AP 2022

Боец рассказал, что вернется в октагон после окончания съемок в кино. «К моменту выхода фильма у меня будет несколько боев», — сказал Макгрегор. Он добавил, что чувствует себя уверенно и спокойно.

23 октября в UFC заявили, что Макгрегор в ближайшее время не будет проводить поединки в рамках промоушена. Это объяснили тем, что ирландец не вернулся в пул тестирования на допинг.

В начале августа стало известно, что Макгрегор сыграет в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги». В социальных сетях Макгрегор намекал на завершение карьеры в ММА.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Спортсмен не выходил в октагон с лета 2021 года. Тогда он подрался с американцем Дастином Порье и получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В профессиональной карьере ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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