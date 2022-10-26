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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Громче в России не встречали даже Орла! Махачев вернул в Махачкалу пояс Хабиба

Народные гуляния и лезгинка до упаду!

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Источник: AFP 2022

UFC 280 — уже история! Отгремели чемпионские бои, определился новый обладатель титула в лёгком весе. Пояс возвращается в Россию. Ислам Махачев в блестящем стиле разобрал бразильца Чарльза Оливейру. На этом огонь в Абу-Даби не закончился. Россиянин даже не успел покрасоваться перед камерами, как узнал имя следующего соперника. Махачев назвал Александра Волкановски «коротышкой», а тот решил подыграть и устроить шоу. Австралиец вышел в октагон и моментально принял вызов, согласился на бой. Теперь у Ислама есть возможность немного отдохнуть, а затем вновь приступать к изнурительным тренировкам.

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Чемпионский пояс UFC результат неимоверного труда, который был проделан Махачевым перед боем. Ислам занимался под чутким руководством легендарного Хабиба Нурмагомедова, который совершенно точно внёс огромный вклад в победу. Сам чемпион рассказывал, что на протяжении всего 2022 года Орёл не позволял ему расслабиться, заставлял дни и ночи проводить в спортзале. Поэтому сразу после завоевания титула Ислам попросил Хабиба «не мешать ему жить две недели».

26 октября новоиспечённый чемпион вернулся на родину. В Махачкале его ждал фантастический приём. Толпы друзей, фанатов и журналистов буквально заполонили всю площадь возле аэропорта. Со стороны казалось, что в Россию прилетела звезда мирового уровня! И именно человеком такой величины стал новый обладатель пояса UFC в лёгком весе. Толпа буквально не давала Махачеву прохода, каждый пытался прикоснуться к Исламу, ощутить его величие. Для скромного спортсмена такой приём стал настоящей неожиданностью.

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Махачев попытался уделить внимание всем, он с удовольствием фотографировался с собравшимися, отвечал на вопросы и не отказывал в общении. А ещё Ислам поделился свежими эмоциями и немного рассказал о планах на будущее.

Довольная длинная и большая подготовка была. Планирую хотя бы две недели от тренировок отойти сейчас. Какое-то чувство того, что всё, что я делал на протяжении многих лет, с детства я начинал тренироваться, что это было не напрасно. Дошёл до цели и к тому, к чему стремился.

Ислам Махачев
российский боец UFC, чемпион в лёгком весе

Махачев проделал фантастический путь к титулу. Теперь у него есть возможность немного перевести дух. Но Хабиб просто не позволит своему подопечному долго засиживаться без тренировок. Совсем скоро Ислама ждёт серьёзнейшее испытание — бой с Волкановски!

Сергей Сорокин

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