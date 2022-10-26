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22:06 (мск), источник: Sport24

Андрей Орловский рассчитывает вернуть чемпионский пояс UFC: «Тактика одна — побеждать!»

Бывший чемпион мира UFC в тяжелом весе, белорус Андрей Орловский рассказал о своих перспективах в американском ММА-промоушене.

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В субботу, 29 октября, Орловский проведет бой против бразильца Маркоса Рожерио де Лимы на турнире UFC Fight Night.

"Драться каждые три месяца — оптимальный график. Рад, что UFC дает такую возможность, и слава богу, что есть силы и желание. Тактика одна: побеждать! Можно быть седьмым, восьмым, десятым номером рейтинга и получить титульный шанс… Главное показывать яркие поединки — остальное на совести моих менеджеров.

Единственная граница — это состояние организма, которое даст выступать дальше. Мы предполагаем, а бог располагает. Все решает UFC: им возрастные бойцы не очень нужны — слава богу, что выступаю", — заявил Орловский в интервью РИА Новости.

43-летний Андрей Орловский провел 54 боя в ММА и одержал 34 победы.

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