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17:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Ислам Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке», — заявил спортсмен. Махачев отметил, что в промоушене высоко оценили его уровень и он не собирается останавливаться на достигнутом.

26 октября Махачев высказался о сравнениях с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. «Всегда говорю во всех интервью, что я рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион», — признался боец. Он добавил, что у Нурмагомедова была хорошая карьера, и заверил, что хотел бы так же успешно провести собственную.

В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.

На данный момент Махачев занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Он провел в промоушене 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).

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